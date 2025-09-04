La Morrone chiude la sua due giorni in Coppa Italia Dilettanti con tanti spunti positivi in vista dell'inizio del campionato di Promozione A che prenderà il via il prossimo 13 e 14 settembre. La compagine di mister Stranges, infatti, chiude con un doppio 0-0 le gare contro DB Rossoblù Luzzi e Bisignano. Due avversarie di tutto rispetto se si pensa che la DB Rossoblù Luzzi concorrerà per la vittoria del prossimo campionato di Eccellenza mentre il Bisignano sgomiterà per i vertici in Promozione A.

Le parole di Stranges

Dal canto suo, dunque, la Morrone si porta a casa più consapevolezze di prima e di questo ne ha parlato lo stesso tecnico Lorenzo Stranges, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, che è tornato sulla panchina granata dopo qualche anno di assenza: «Dal mio punto di vista il bilancio è abbastanza positivo, poiché abbiamo incontrato due squadre ben organizzate per i vincere i rispettivi campionati. Dopo uno sforzo, non indifferenze, di domenica contro la formazione di mister Salerno dove abbiamo fatto una gara di sostanza, abbiamo affrontato la compagine bisignanese facendo un buon primo tempo ma poi siamo un po' calati. Sono state due partite discrete dove potevamo vincere ma potevamo anche perdere».

Morrone al 60%

Come accennato, seconda avventura per Stranges sulla panchina cosentina: «Da quando ho lasciato la Morrone, ritrovo solo due o tre ragazzi che avevo allenato, e peraltro oggi non sono più Under. Diciamo che siamo al punto in cui ci aspettavamo, ovvero al 60%. Ora questi dieci giorni saranno utili per riorganizzarsi e conoscere meglio il gruppo, anche perché come condizione fisica stiamo migliorando. Posso dire che possiamo giocarcela con tutti.