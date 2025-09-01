L'attesa era tanta e l'entusiasmo contagioso, alla fine lo Sporting Polistena ha fatto il suo esordio stagionale che è coinciso con l'avvento della Coppa Italia Dilettanti. Il club, neopromosso al prossimo campionato di Promozione B, non ha sfigurato e ha tenuto testa alla Gioiese (squadra di una categoria superiore). Alla fine il punteggio finale è di 2-2 con le prime reti della stagione polistenese griffate da Guerrisi e Ocampo.

Gambi tra obiettivi e prestazioni

Pareggio a parte, l'atteggiamento dei rossoverdi è stato sicuramente positivo ma ad analizzare la partita, ai microfoni ufficiali del club, è stato mister Nello Gambi che ha sfidato il suo passato, essendo stato tra i protagonisti con la maglia viola: «Innanzitutto complimenti alla Gioiese perché ha fatto una partita di sacrifico e sostanza. Inoltre era la prima partita ufficiale della stagione e dunque ci può stare l'insieme, con buone giocate alternate a cose meno buone. Nel complesso però sono soddisfatto perché la squadra ha reagito bene dopo il vantaggio della Gioiese e, in seguito, hanno anche cercato di vincere».



Un buon Polistena dunque: «Ai punti avremmo meritato noi - continua Nello Gambi - ma la squadra viola non ha rubato assolutamente nulla e i miei ragazzi devono prendere esempio dalla Gioiese poiché è venuta qui con molti ragazzi giovani e ha buttato il cuore oltre l'ostacolo».

Il tecnico Gambi tiene però a mettere in chiaro una cosa, in vista del campionato: «Il Polistena deve essere umile e cercare di salvare la categoria, e se qualcuno crede che dobbiamo vincere il campionato si sbaglia di grosso. Non è paura del campionato, ma è proprio perché lo conosco».