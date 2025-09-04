Il Cotronei chiude la sua due giorni relativa alla Coppa Italia Dilettanti e lo fa con un bilancio nel complesso positivo. Alla sconfitta inaugurale di domenica scorsa contro l'Isola Capo Rizzuto, i giallorossi si rifanno vincendo contro l'Union Kroton per 0-4. Una vittoria che non basta a centrare la qualificazione agli ottavi ma di certo mister Paolo Gallo non ne fa un dramma. A calare il poker ieri sono stati Misuriello, Lonetti, Carbone e Boito.

Parla Gallo

All'indomani della gara, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si è espresso proprio il tecnico Paolo Gallo: «Sembra strano dirlo, ma noi non dovevamo riscattarci dalla sconfitta di domenica scorsa, anche perché dal punto di vista del gioco e della prestazione avevamo dato risposte importanti. Contro l'Isola Capo Rizzuto avevamo disputato una buona partita e perso in maniera immeritata, quindi più che riscattarci dovevamo dare continuità dal punto di vista fisico».

Un Cotronei che suscita curiosità, anche perché è totalmente nuovo rispetto a quello visto lo scorso anno: «La società ha cambiato tutta la rosa tranne un elemento, quindi 19 su 20 sono ragazzi nuovi, di conseguenza è difficilissimo partire con un organico completamente rinnovato. D'altro canto ieri sono andati in rete quattro giocatori diversi e tutti che occupavano uno spazio diverso in campo. Qualcosina però ancora manca, come il punto di riferimento lì davanti. Ci manca un attaccante di peso e per questo siamo sul mercato per trovarlo».

Tra dieci giorni inizia il campionato: «Lavoreremo in questi dieci giorni sia per completare la rosa e sia per essere pronti alla nuova stagione. Faremo almeno due amichevoli».