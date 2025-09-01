Il risultato non sorride ma la prestazione fa ben sperare per il futuro. Coincide con una sconfitta l'esordio stagionale del Taverna che, in Coppa Italia Dilettanti, cede davanti ai propri tifosi contro il Soriano. Una sconfitta però di misura, contro una squadra di una categoria superiore, e che testimonia come la compagine biancorossa abbia una buona rosa in vista del prossimo campionato di Promozione B con l'etichetta di neopromossa.

Note positive

Biancorossi innanzitutto rivoluzionati, con 13 nuovi innesti e tanti giovani in campo: avvio timido, poi il vantaggio ospite su calcio d’angolo con lo stacco di Vottari. Pochi minuti dopo Marino trova il pari ma l’assistente annulla per fuorigioco.

Nella ripresa la squadra di mister Marco Pisano cresce, ma Pugliese è decisivo con tre parate importanti. Da segnalare la grande prova del bomber Cariati, uscito anzitempo per infortunio dopo aver trascinato la squadra con generosità e qualità. Nel finale l’occasione più nitida: Barbuto supera la difesa ma a tu per tu col portiere manda fuori di un soffio.

Le parole di presidente e ds

Il presidente Mario Gentile ha commentato così la gara, con i suoi che hanno comunque dato segnali positivi: «Sono molto soddisfatto della prestazione. Questa è una squadra giovane, che ha dimostrato di avere idee chiare e tanta voglia di emergere. Con qualche innesto mirato potremo affrontare la stagione con l’obiettivo di consolidarci nella categoria e crescere passo dopo passo».



Sulla stessa lunghezza d'onda il direttore sportivo Nicholas Macario: «Guidati da mister Pisano abbiamo mostrato coraggio e qualità contro un avversario di categoria superiore. Continuando così, i risultati arriveranno».