Un altro pareggio casalingo per il Val Gallico, che nella quarta giornata del campionato di Promozione B impatta sull'1-1 contro il Roccella. Una gara in salita, raddrizzata grazie a un'invenzione sull'asse Lavilla-Angulo, con l'assist del primo e la splendida deviazione di tacco del secondo a sigillare il quinto punto stagionale in classifica.

Nessun tempo per rifiatare, però: per la formazione reggina è già vigilia di gara. Mercoledì si torna subito sul rettangolo di gioco per la sfida decisiva di Coppa Italia Dilettanti, sul campo dell'Admo Pro Pellaro, valida per il ritorno degli ottavi di finale.

Il punto sul campionato

A tracciare il bilancio del momento in casa Val Gallico è Simone Lavilla, tra i migliori in campo nell'ultimo turno di campionato. L'esterno destro analizza così la prestazione di domenica: «Siamo andati sotto nel primo tempo con un tiro-cross che ha beffato il nostro portiere. Nonostante ciò avevamo creato tanto, ma non siamo stati bravi a concretizzare. Al contrario, nella ripresa, ci abbiamo creduto, abbiamo pareggiato e abbiamo anche provato a vincerla, tenendo il pallino del gioco e creando tante occasioni. È mancato un pizzico di fortuna in più, ma è comunque un pareggio che ci teniamo stretto contro una squadra organizzata e che dirà la sua in questo torneo».

Un'analisi lucida che individua chiaramente anche i margini di crescita della squadra, specie negli ultimi metri: «Abbiamo creato sia da destra sia in mezzo al campo con verticalizzazioni per i nostri attaccanti, ma ci è mancata solo la finalizzazione. Di sicuro è un aspetto sul quale crescere e sono sicuro che lo faremo perché, grazie al mister e al suo staff, noi giocatori ce la metteremo tutta per migliorarci».

Missione Coppa Italia

L'attenzione di tutto l'ambiente è però irrimediabilmente proiettata sulla fondamentale trasferta di Coppa. Si riparte dall'1-0 dell'andata in favore dell'Admo Pro Pellaro, maturato soltanto nei minuti finali della prima gara. L'impresa si preannuncia ardua contro una compagine di categoria superiore, ma Lavilla dimostra di avere le idee chiarissime sullo spirito con cui la squadra scenderà in campo: «Ci aspetta il ritorno di coppa contro una squadra che in Eccellenza ha creato un organico per poter vincere il campionato. All’andata abbiamo preso gol su palla inattiva, negli ultimi istanti, ma abbiamo tenuto bene il campo e anche creato un paio di occasioni da gol. Di certo andremo lì e diremo la nostra con il rispetto verso gli avversari, ma giocandocela a viso aperto».

Una dichiarazione d'intenti chiara: il Val Gallico non parte battuto e proverà a ribaltare il pronostico per regalarsi il passaggio del turno.