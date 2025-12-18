Sarà il “Centro Tecnico Federale” di Catanzaro il teatro della finale regionale di Coppa Italia Femminile. Domenica 21 dicembre, con calcio d’inizio alle ore 15, a contendersi il trofeo saranno Eugenio Coscarello Castrolibero e Reggina, protagoniste di una sfida che mette in palio non solo il titolo, ma anche l’accesso alla fase nazionale della competizione.

La formazione cosentina torna all’atto conclusivo per la quarta volta nella propria storia, con l’obiettivo di centrare la seconda affermazione dopo il successo conquistato nella stagione 2019/2020. In quell’occasione l’Eugenio Coscarello alzò la coppa al termine di un derby memorabile, chiuso sul 4-2 contro il Cosenza. Dopo la sconfitta nella finale della scorsa edizione, la squadra di Castrolibero vuole ora completare la rincorsa al trofeo.

Dall’altra parte la Reggina, alla seconda finale regionale, è chiamata a riscattare l’amarezza dell’edizione 2022/2023, quando il sogno coppa svanì contro la Promosport, vittoriosa per 2-0. Le amaranto arrivano all’appuntamento di Catanzaro con la determinazione di scrivere una nuova pagina della propria storia e interrompere il digiuno di successi.

In palio c’è anche il titolo regionale detenuto dalla primatista CUS Unical, che vanta cinque successi complessivi. Nella passata stagione furono proprio le universitarie ad avere la meglio sull’Eugenio Coscarello nel derby finale, soltanto dopo la lotteria dei calci di rigore.

Il cammino verso la finale ha confermato la forza delle due contendenti. In semifinale la Reggina ha superato il Catanzaro con un doppio successo (6-1 all’andata e 7-2 al ritorno), mentre l’Eugenio Coscarello ha avuto la meglio sull’Academy Crotone, pareggiando 4-4 in trasferta e imponendosi 3-0 nel match di ritorno.