«La differenza di categoria c’è, è chiaro, ma contro qualsiasi avversario a me interessa vedere una squadra che ha voglia di giocarsela a viso aperto». Sono queste le parole di Mister Fabio Caserta, in vista della gara di Coppa Italia con l’Empoli, in programma domani, sabato 10 agosto, alle ore 20:45, diretta tv su Canale 20 Mediaset, sa quel che vuole dai suoi: «Mi aspetto che i ragazzi dimostrino quei progressi fisici, tattici e tecnici necessari per farci trovare pronti all’inizio del torneo», dice l'allenatore ai microfoni della società giallorossa. Circa un mese di lavoro per un gruppo che sta assimilando le nuove idee di gioco: «All’inizio non è mai semplice – afferma Caserta – ma ho trovato la grande disponibilità da parte di tutta la squadra nel seguirmi facendo ciò che è stato proposto. L’impegno è stato massimo e per questo non posso che essere soddisfatto. È evidente che ci vuole un po’ di tempo e anche pazienza ma sono ottimista e tutti insieme, sono certo, supereremo le difficoltà che incontreremo nel corso di questa serie B, come sempre, difficilissima».

Nonostante le temperature molto più alte che a Courmayeur, anche nella settimana post ritiro trascorsa in Toscana, la squadra ha lavorato sodo: «Ci siamo concentrati, in particolare, sul lavoro fisico con carichi pesanti che smaltiremo nei prossimi giorni, in vista del debutto in campionato». Su formazione e modulo per questo primo impegno ufficiale, il mister attende la rifinitura di domattina. «Nelle amichevoli disputate fino adesso ho provato più soluzioni. Domani – ha concluso – schiererò la squadra con il sistema di gioco che, a mio avviso, metterà i ragazzi di più a loro agio».