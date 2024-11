Dura appena dieci minuti Catanzaro-Casertana. Con due gol in apertura di gara Fischnaller stacca i biglietti per i quarti di finale di Coppa Italia, dove il Catanzaro troverà di nuovo sulla sua strada il Catania. Davvero poco da raccontare per una gara che è servita soprattutto per testare le seconde linee e dare minutaggio ai convalescenti. Contro i falchetti mister Grassadonia schiera un 4-3-3 con Giannone, Bianchimano e Fischnaller sulla linea offensiva. I frutti arrivano subito con l’altoatesino che al quarto minuto vince il contrasto aereo e corregge di testa un cross di Giannone dalla destra, e al decimo raddoppia controllando in area e mandando in rete una palla servita dal fondo da Bianchimano. I campani non reagiscono e i giallorossi creano due opportunità, prima con Giannone che manda di un soffio sopra la traversa, poi con una percussione di Nicoletti nel finale del primo tempo. Prima dello scadere del primo tempo Bianchimano esce per infortunio. Il secondo tempo scorre solo nell’attesa del triplice fischio.