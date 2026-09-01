L'esordio ufficiale del Sambiase nella nuova stagione non ha sorriso ai colori giallorossi, ma la sconfitta ai calci di rigore nel derby di Coppa Italia di Serie D contro la Vigor Lamezia lascia in eredità indicazioni preziose. Nonostante il responso amaro dagli undici metri arrivato dopo l'1-1 dei novanta minuti regolamentari, l'allenatore Tony Lio traccia un bilancio lucido e per nulla drammatico della prestazione dei suoi ragazzi.

Le parole di Lio

Il tecnico si è soffermato prima di tutto sul cinismo mancato nei momenti chiave dell'incontro e sul verdetto aleatorio dei rigori: «Purtroppo si sa, i rigori sono questi: ti può andare bene e ti può andare male. Complimenti alla Vigor Lamezia ma, nel complesso, sono soddisfatto della mia squadra. Ci sono stati momenti dove abbiamo preso campo e, nella ripresa, siamo entrati meglio noi e abbiamo saputo tenere la Vigor nella propria metà campo. Siamo poi passati meritatamente in vantaggio, ma dispiace per le varie occasioni sprecate dove si poteva chiudere la sfida. Quando non la chiudi, però, inevitabilmente vieni punito, anche se noi siamo stati puniti da un eurogol di Provazza che non si vede certo in queste categorie. Ero più che altro curioso di vedere il livello fisico e tattico dei miei».

Testa al campionato

Nonostante il rammarico per le chance non sfruttate per blindare il risultato, il messaggio dello spogliatoio è chiaramente proiettato in avanti. L'eliminazione dalla Coppa Italia va archiviata in fretta per concentrare tutte le energie sull'imminente debutto nel girone I di Serie D, dove il Sambiase affronterà il Gela.

Mister Lio ha voluto caricare l'ambiente e trasmettere fiducia al gruppo in vista del primo appuntamento di campionato: «C'è un po' di delusione da parte dei ragazzi, ma ho detto loro di alzare la testa perché hanno fatto una grande prestazione. Ora bisogna affrontare con il piglio giusto la gara inaugurale di campionato, contro il Gela».