Il club biancorosso fa suo il derby contro i cugini il Montalto per 2-0. Sconfitta con protesta per la neopromossa. Contro il Due Torri decide Dalì ma viene annullato un gol regolare ai reggini

COSENZA - Buona la prima stagionale per il Rende, male per Montalto e Roccella. I biancorossi battono i cugini biancoazzurri nel turno preliminare di coppa Italia di serie D con due reti siglate nel primo tempo. Segnano Fiore e Gigliotti. Un uno-due micidiale che piega la formazione di mister Nappi nel giro di 4 minuti tra il 12' ed il 16'. A fare compagnia al Montalto tra le escluse anche la neopromossa Roccella subito fuori dalla competizione trcolore. A Piraino passa la formazione di casa del Due Torri. Decide Dalì al 38' del primo tempo. I reggini protestano per un gol annullato ad inizio ripresa ad Ortolini. (ab)