In Serie D si torna a fare sul serio e, già a partire da questa domenica, prenderà il via il campionato e con i primi punti in palio. Al tempo stesso, però, la stagione in un certo qual modo era già iniziata con il turno preliminare, e successivamente con il primo turno, della Coppa Italia Serie D. Al netto di ciò sono maturate le qualificate ai trentaduesimi di finale della competizione.

Altro derby calabrese

Tra le 64 squadre (di tutti i gironi di Serie D) rimaste in corsa ci sono anche due calabresi, ovvero Reggina e Sambiase, che hanno eliminato rispettivamente in precedenza Vibonese e Vigor Lamezia. Altro derby calabrese dunque, nonché antipasto di quello che ci sarà nel girone I e tra due compagini che lo scorso anno si sono piazzate nella griglia play off. Il match è previsto per mercoledì 8 ottobre, chi passerà il turno affronterà poi agli ottavi la vincente tra Nocerina e Gelbison.

Insomma, il campionato non è ancora ufficialmente iniziato ma già si respira aria di competitività, per quella che sarà una stagione unga ed entusiasmante. Domenica invece esordio in campionato, con il Sambiase che sarà ospite in casa proprio del Gelbison mentre la Reggina, invece, sarà di scena in casa del Castrum Favara.