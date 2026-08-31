Un ruggito devastante per spazzare via le amarezze della scorsa stagione e chiarire subito le intenzioni per il futuro. L'era targata Claudio Lotito si apre nel modo più spettacolare possibile per la Reggina, che al primo turno di Coppa Italia di Serie D travolge il neopromosso Praiatortora con un nettisimo 7-0 al "Granillo". Una prestazione di forza e fame agonistica che conferma quanto la società abbia impostato il mercato per dominare il girone I.

Primo tempo: è subito poker

La partita si incanala sui binari amaranto già nella prima mezz'ora. A sbloccare il punteggio ci pensa Reis al 25', dando il via a una raffica da KO. Bastano sette minuti per il raddoppio firmato da Abonckelet, che al 38' cala anche la personale doppietta e il tris per la squadra di mister Marchionni. Prima del duplice fischio c'è spazio per il poker calato da Rotulo, che manda le squadre negli spogliatoi sul 4-0 e con il discorso qualificazione già ampiamente archiviato.

Nessun calo nella ripresa

Nonostante l'ampio vantaggio, la Reggina non abbassa i ritmi nel secondo tempo. La spinta offensiva prosegue e porta alla quinta rete a firma di Guida, seguita dal gol del 6-0 siglato da Toscano. Allo scadere è ancora Reis a mettere il punto esclamativo sulla serata, firmando al 90' la propria doppietta e il definitivo 7-0. Un debutto da incorniciare che suona come un primissimo, chiarissimo avvertimento a tutte le contendenti al campionato.

Il tabellino

REGGINA: Lagonigro; Fazio (1' st Alma), Lancini, Gisarole R.; Baggi (1' st Specker), Acquadro (25' st Franchini), Abonckelet (16' st Laaribi), Rotulo, Palmieri (13' pt Toscano); Guida, Reis. In Panchina: Madia, De Mori, Girasole Macrì, Alma. All. Marchionni.

PRAIATRTORA: Bonfanti; Volpe (1' st Misiano), Popovici, Pantano, Merolla (1' st Gonzales); Marino, Heredia, Zucco (24' pt Strumia); Franchi, Petrone (1' st Gutierrez), Francisco (32' st Bustos Glavas). In panchina: Romagnoli, Russo, Banchieri, Puntoriere.. All. Viscardi.

ARBITRO: Passarotti di Mantova (Guardalinee Mirabella di Acireale e Pino di Barcellona Pozzo di Gotto).

MARCATORI: 25' pt e 45' st Reis, 32' e pt 38' pt Abonckelet, 45' pt Rotulo, 23' st Guida, 28' st Toscano

NOTE: Espulso al 18' pt Popovici (P). Ammoniti: Merolla (P), Fazio (R), Franchi (P).

Recupero: 2'pt; 2'st