La stagione ufficiale della Serie D (Girone I) si apre nel segno delle grandi emozioni. Nel primo turno di Coppa Italia, la caldissima stracittadina tra Vigor Lamezia e Sambiase infiamma il "D'Ippolito" con una sfida intensa e ricca di colpi di scena, terminata con il successo dei padroni di casa ai calci di rigore dopo l'1-1 al 90'.

Il primo tempo

L'avvio di gara è vivace su entrambi i fronti, ma è il Sambiase a creare le occasioni più nitide. Al 10' Furiato manda alto da buona posizione, mentre al 16' una bella palla a rimorchio di Gualtieri libera Diogo a botta sicura: la conclusione del portoghese viene salvata sulla linea dal muro difensivo biancoverde. La risposta della Vigor Lamezia arriva al 23' con un tiro debole e centrale di Cantoro. Prima del riposo sono ancora i giallorossi a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa dell'argentino Haberkon, servito da Furiato, che sfila di poco sopra la traversa.

Il secondo tempo

Nella ripresa i ragazzi di mister Lio spingono con maggiore convinzione. Il premio alla pressione arrivi al 26' della ripresa: cross impeccabile di Furiato e stacco aereo perfetto di Diogo, che trafigge Sabella per il meritato 1-0. Il Sambiase gestisce il vantaggio e va vicino al raddoppio con Brandalisse, ma al 38' st subisce la doccia fredda: Provazza riceve palla allo spigolo dell'area e sferra un destro a giro magistrale che si insacca direttamente all'incrocio dei pali, siglando l'1-1.



Lotteria dei rigori: Sabella eroe del "D'Ippolito"

Senza supplementari, la qualificazione si decide dagli undici metri. La serie parte con gli errori di Ordonez per la Vigor e di Furiato per il Sambiase. L'equilibrio si spezza all'ultimo tiro dal dischetto: il portiere biancoverde Sabella intuisce la traiettoria della conclusione di Diogo, respinge il pallone e regala ai suoi tifosi la vittoria nel derby e la qualificazione al turno successivo.

Il tabellino

SAMBIASE: Giuliani, Bruno (Brejnak, 22’ st), Colombatti (Strumbo, 43’ st), Frasson, Cosmano, Waller, Diogo, Gualtieri (Garcia, 30’ st), Furiato, Haberkon (Della Salandra, 22’ st), Sueva (Brandalisse, 1’ st). A disp. Tarantino, Foniciello, De Luca, Grisley. All. Lio

VIGOR LAMEZIA: Sabella, Gomez, Casalongue, P. Simonetta, Provazza (Ordonez, 41’ st), Maimone, Cantoro (Diop, 18’ st), Ciriello, Sanzone, D. Simonetta, Federico (D’Oppido, 18’ st). A disp. Marano, Mazza, Gaudio, Talarico, Andreassi, Stoyanov. All. Vargas

MARCATORI: 26’ st Diogo (S), 38’ st Provazza (VL)

SEQUENZA RIGORI: Ordonez (VL, alto), Furiato (S, parato), P. Simonetta (VL, goal), Della Salandra (S, goal), D’Oppido (VL, goal), Brandalisse (S, goal), Gomez (VL, goal), Garcia (S, goal), Casalongue (VL, goal), Diogo (S, parato).

ARBITRO: Aureliano da Rossano, assistenti Maffia (Agropoli) e Pisani (Nocera Inferiore)

NOTE: ammoniti Ciriello (VL), Diop (VL), Diogo (S). Angoli 5-5. Rec.: 3’ pt-4’ st