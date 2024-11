Si sono giocate oggi pomeriggio le partite del primo turno della Coppa Italia di Serie D. Bilancio negativo per le calabresi, al turno successivo si qualifica infatti solo il Cittanova che fa suo il derby contro il Rende. I giallorossi al Lorenzon passano in vantaggio nel primo tempo, mentre il pareggio dei padroni di casa arriva nella ripresa con Furina, che poco dopo riesce anche a trovare il gol del sorpasso. Ma nei minuti finale arriva il definitivo pari del Cittanova, che avrà poi la meglio ai calci di rigore. Finisce 6-4 a favore dei giallorossi.

Al "Franco Scoglio" di Messina derby cromatico fra i padroni di casa e il San Luca. Anche in questo caso la qualificazione si è decisa alla lotteria dei calci di rigore. I novanta minuti hanno visto l'iniziale vantaggio dei peloritani con Mbengue al 9', pareggio reggino al 18' con Nicolovic. Nella giostra dei penalty tre gli errori per la squadra di Ignoffo e passaggio di turno per il Messina Fc.

Il pomeriggio da dimenticare per le squadre calabresi è completato dall'eliminazione del Castrovillari che cade con un netto 5-2 sul campo del Francavilla. Al "Vulcano" di Castelluccio Inferiore i padroni di casa dopo appena 25 minuti affondano il Castrovillari con 3 gol: doppietta di Gentile e rete del classe 2003 Cristallo. I lupi del Pollino trovano la rete a pochi minuti dal riposo: Tripicchio è bravo a trasformare un calcio di rigore. Nel secondo tempo ancora Cristallo per il 4-1 del Francavilla, mentre al 14' ci pensa Petrucetti a segnare la quinta marcatura. Serve solo per le statistiche il gol del Castrovillari che fissa il punteggio sul definitivo 5-2 a favore della squadra di casa.