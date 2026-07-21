La scorsa stagione ha segnato la prima edizione della gara Coppa Italia Slalom Settingiano che tornava dopo anni di stop nel calendario a birilli, prendendosi il lusso di segnare subito un numero importante di partenti.

Confortato da una passione popolare alle stelle e dal gradimento generalizzato dei piloti, il Team Catanzaro Corse non ha avuto alcun dubbio gia’ dallo scorso anno, sin dall’ultimo sventolio di scacchi, nel voler riproporre la sua avvincente sfida fra le postazioni. La fisionomia peculiare del percorso, che attraversa il centro abitato e conta su tornantoni ampi e piacevoli che permettono buone velocità di percorrenza e possibilità di interpretazione diversa delle traiettorie, il fatto che ci sia una parte guidata molto tecnica ed appagante ed il must di correre fra le case gremite di gente affacciata al proprio balcone di casa o comunque in postazione di sicurezza, ha fatto sì che la ricetta proposta da Capitan Alfredo Narciso, al timone del team catanzarese, sia risultata di successo.

Oltre al Challenge Calabria, i partecipanti della sfida di SETTINGIANO di domenica 26 luglio concorreranno anche per la Coppa Italia, accumulando punti per quella che è la più partecipata e radicata serie Aci Sport degli ultimi 40 anni.

Il comune guidato da Antonello Formica, sta riponendo particolare cura non solo nella sistemazione preliminare della superficie interessata dalla gara, ma anche nell’organizzazione di una vigilia di intrattenimenti che sia piacevole e godibile per pubblico e piloti.

Al via è prevista una buona varietà di vetture Turismo e Sport, senza dimenticare la presenza sempre più folta dei Kart Cross. Il programma prevede le verifiche tecniche e sportive per sabato 25 luglio, a seguire per domenica 26 la manche di ricognizione a partire dalle ore 09,30, con la chiusura della strada, la SP42, prevista alle ore 8. Tre le manche cronometrate valide per la classifica finale.