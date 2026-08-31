l Corigliano si gode il successo in Coppa Italia, dal sapore particolare poiché ottenuto contro i rivali cittadini della Rossanese. Di fronte a un pubblico di ben altre categorie, sia quello locale sia quello ospite giunto in massa al "Città di Corigliano", la squadra allenata da Ciccio Lomonaco ha palesato le proprie potenzialità, non del tutto espresse viste le assenze che ne condizionano lo schieramento. Eppure, la compagine biancoazzurra vista all'opera, forse aiutata anche da un'avversaria poco reattiva, ha mandato un messaggio chiarissimo al campionato di Promozione. A confermarlo sono le parole del vice presidente Fabrizio Arleo: «Abbiamo lavorato bene sin dal primo giorno, i ragazzi si impegnano in ogni seduta di allenamento così come deve essere. Vincere contro la Rossanese è sempre una bella soddisfazione. Sono felice per la squadra e lo staff tecnico, oltre che per gli altri amici della società. Ma mi sia concesso: sono strafelice per i nostri tifosi, eccezionali dal primo all'ultimo minuto. Sono poche le società che possono vantare un tifo di questo genere». L’assist (è proprio il caso di dirlo) al dirigente è l'attaccante Antonio Lentini, che riprende esattamente da dove aveva lasciato, vale a dire segnando reti su reti e trascinando i suoi: «Oggi abbiamo fatto una grande prestazione tutti quanti. Si vede il grande lavoro svolto durante questo mese. Non siamo ancora al massimo della forma, ma oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra veramente bella, compatta, e credo che andremo molto avanti. Ci sono ancora giocatori importanti che devono rientrare, quindi ci sarà bisogno dell'apporto di tutti. Chi subentrerà non sarà da meno rispetto a chi parte titolare. Siamo un gruppo che deve crescere e rimanere unito. Chiunque scenda in campo l'importante è restare compatti per raggiungere il nostro obiettivo».