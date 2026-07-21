Prosegue a ritmi serrati e con colpi ad effetto il calciomercato estivo dell'USC Corigliano. Il lavoro sinergico tra la società, il nuovo direttore sportivo Domenico Rugiano e il nuovo tecnico Ciccio Lomonaco, entrambi al loro primo anno e al debutto assoluto nei quadri tecnici del club biancoazzurro , sta consegnando alla piazza una rosa di altissimo profilo per affrontare da assoluta protagonista il prossimo campionato di Promozione Calabrese con un asse di mercato a forte trazione sudamericana dove le ultime novità accendono l'entusiasmo della tifoseria all'ombra del Castello.

La società ha deciso di affidare il rilancio del progetto a due volti nuovi per la piazza, chiamati a portare freschezza, entusiasmo e nuove idee. Il nuovo direttore sportivo, Domenico Rugiano, è all’esordio assoluto nei ranghi dirigenziali biancoazzurri, subito protagonista di un lavoro sinergico e incessante per costruire un organico competitivo in ogni reparto. Dopo un ventaglio di valutazioni e colloqui, la scelta del ds è caduta su Francesco "Ciccio" Lomonaco, alla sua prima esperienza sulla panchina dell'USC Corigliano, con il compito di prendere in mano le redini della prima squadra e trasmettere un'identità di gioco ben precisa plasmando un gruppo vincente.

Per garantire sicurezza blindando la porta, il Corigliano ha ingaggiato l'esperto estremo difensore Nunzio Franza. Un profilo di assoluto spessore e dalla carriera importante fatto dall’Esordio nei Professionisti, a soli 16 anni, in Serie C2 con la maglia della Nocerina. Successivamente, ha vestito le maglie di Grosseto e Cosenza (con cui vince un campionato), per poi tornare in biancorosso disputando tornei di Serie B e C1. Dopo diverse tappe tra Serie D ed Eccellenza, Franza è reduce da un triennio da titolare tra le fila dell'Altomonte RC. La notizia più attesa dalla piazza, forse, è finalmente realtà con Antonio Lentini che vestirà ancora la maglia biancoazzurra. Il bomber classe 1996, nativo di Palermo, è stato l'assoluto trascinatore della passata stagione, laureandosi capocannoniere del torneo con ben 27 reti. Un passato ricco di esperienze tra Serie D, Eccellenza e Promozione (con maglie di prestigio come Isola Capo Rizzuto, Praia Tortora, Paternò e un'esperienza a San Marino con il Tre Fiori dove ha vinto la Coppa Titano), Lentini rappresenta il punto fermo da cui ripartire per puntare a traguardi ancora più prestigiosi.

Oltre all'innesto di Franza tra i pali, il ds Rugiano ha piazzato tre colpi importanti per il reparto arretrato. Si parla di nomi “pesanti” come Kerve Lemos Da Silva, granitico centrale brasiliano classe 1999 (190 cm per 94 kg), ex Ceará e Grêmio in patria ed ex Trebisacce e Isola Capo Rizzuto in Calabria, che potrebbe essere la colonna portante della difesa. A scegliere il bianco e l’azzurro c’è anche Maximiliano Sbrissa, l'esperto difensore va a ricomporre con Kerve l'affiatata cerniera centrale già vista all'opera con successo a Trebisacce. Sul fronte Under, importantissimo ritorrno a casa per Salvatore Sapia. Il giovane classe 2007, coriglianese purosangue e cresciuto nello Sporting Club Corigliano, è reduce da due ottime stagioni all'Altomonte e da una convocazione nello stage della Rappresentativa Under 19 LND. Jolly difensivo (centrale o terzino sinistro), garantirà freschezza, senso d'appartenenza e qualità Under. Il centrocampo e la trequarti di mister Lomonaco parleranno decisamente portoghese, grazie a due innesti sudamericani d'autore prelevati dal Campora. Si tratta di Matheus Couto, fantasista classe 2003 con un passato giovanile di rilievo nel Palmeiras e nel Guarani. Nell'ultimo torneo di Promozione ha fatto registrare numeri importanti con 14 gol e 4 assist, e Henrique Calabrez, trequartista e centrocampista classe 2002, bravo con entrambi i piedi e dotato di grande agilità. Nel suo curriculum figurano le giovanili del Santa Cruz, un'esperienza negli Emirati Arabi col Dibba SCC e una tappa in Germania (SV 1910 Neuhof) prima dell'approdo in Calabria.

Con la nuova guida tecnica al lavoro e una rosa che integra l'ossatura della passata stagione con innesti d'esperienza come Franza, il Corigliano sta rapidamente ponendo le basi per una stagione ai vertici. Le operazioni di mercato condotte dal ds Rugiano non finiscono qui. Nelle prossime ore sono attese ulteriori novità per completare lo scacchiere prima dell'inizio della preparazione atletica precampionato.