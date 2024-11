Potrebbe slittare anche la partita del campionato di serie B tra Venezia e Cosenza, a causa della diffusione in Veneto del coronavirus. Già nel massimo campionato si era deciso di non disputare Verona-Cagliari, mentre nell’ultimo turno di serie C si è registrato il rinvio di Arzignano-Padova, sempre per effetto della scelta di non giocare partite di calcio nelle regioni in cui è presente il focolaio della malattia. La Lega non ha ancora assunto una posizione ufficiale. Non è escluso che il confronto possa svolgersi ugualmente, ma a porte chiuse.