Dopo le due vittorie consecutive contro Casertana e Crotone, il Cosenza sarà di scena sabato alle 17.30 allo stadio “Donato Curcio” di Picerno, dove il Sorrento disputa le proprie gare interne. L'avversario dei rossoblù, quinto in classifica con 23 punti, è stato tra le sorprese della prima parte del campionato, salvo poi accusare una flessione piuttosto evidente nelle ultime settimane.

Sorrento, due vittorie nelle ultime dieci giornate

La squadra di Vincenzo Maiuri aveva iniziato il campionato con cinque vittorie consecutive. Un rendimento che sembrava destinare i costieri a recitare un ruolo di primo piano nella lotta al vertice. Nelle successive dieci giornate, però, sono arrivati soltanto otto punti, frutto di due vittorie, due pareggi e sei sconfitte. Nelle ultime cinque partite il Sorrento ha raccolto quattro punti, pareggiando contro l'Inter Under 23 e battendo il Monopoli. Nel mezzo le sconfitte contro Team Altamura e Catania, alle quali si è aggiunta quella di sabato scorso nel derby campano contro il Savoia (2-1). Il rendimento interno resta comunque positivo: 13 punti in sette partite e appena cinque reti al passivo. Complessivamente i rossoneri hanno segnato 19 gol e ne hanno subiti 18.

Il 3-5-2 di Maiuri e gli uomini chiave

Dal punto di vista tattico, Maiuri si affida al 3-5-2. Nelle ultime due giornate ha schierato Viscardi, Fusco e Loreto davanti al portiere Harrasser, con Puzone e Crecco sulle corsie esterne. In mezzo al campo agiscono Cuccurullo, Capezzi e Cangianiello, mentre in attacco Starita è stato affiancato prima da Parker e poi dal giovane Bernabeo, classe 2007, autore del gol contro il Savoia. La qualità e l'esperienza di Leonardo Capezzi, con trascorsi in Serie A e Serie B, rappresentano una risorsa nella costruzione del gioco. Particolare attenzione merita anche Ernesto Starita, arrivato in estate dal Benevento, attaccante rapido e abile nel muoversi tra i difensori avversari. Una curiosità riguarda Riccardo Cargnelutti. Il difensore centrale ex Crotone, e cercato nel corso del calciomercato di riparazione dal Cosenza nel gennaio scorso, aveva realizzato ben cinque reti nelle prime cinque giornate di campionato. Dopo un periodo di indisponibilità, è tornato in campo sabato scorso contro il Savoia, subentrando a Fusco. La disposizione tattica delle due squadre dovrebbe favorire diversi duelli individuali, soprattutto sulle fasce. Per il Cosenza sarà importante limitare gli inserimenti delle mezzali campane e sfruttare gli spazi alle spalle degli esterni.

Un avversario già affrontato in Coppa Italia

Coppitelli conosce bene la squadra di Maiuri. Lo scorso 2 settembre, proprio a Picerno, il Sorrento eliminò il Cosenza nel secondo turno di Coppa Italia di Serie C, imponendosi per 1-0. A decidere l'incontro fu un cross di Antonio Potenza, sul quale risultò determinante l'errore del portiere rossoblù Iliev. Da allora sono trascorsi quasi tre mesi. Il Sorrento ha rallentato sensibilmente il proprio rendimento, mentre il Cosenza ha trovato maggiore equilibrio con il passaggio alla difesa a tre. I rossoblù hanno incassato appena due reti nelle ultime cinque giornate di campionato.

I precedenti sorridono al Sorrento

La tradizione è favorevole ai campani. Nei quindici precedenti disputati in casa del Sorrento nei campionati professionistici, il bilancio è di nove vittorie rossonere, tre pareggi e tre successi del Cosenza. L'ultima affermazione esterna dei silani risale addirittura al 24 maggio 1987, quando a decidere la partita fu un calcio di rigore trasformato da Roberto Giansanti. Nella passata stagione, invece, il Cosenza riuscì a imporsi per 3-2 nella gara di ritorno disputata al San Vito-Marulla il 1° marzo 2026. Sabato i rossoblù cercheranno la terza vittoria consecutiva, contro una formazione che li precede di sette punti in classifica e che, nonostante le difficoltà dell'ultimo periodo, conserva un buon rendimento casalingo.