Il Cosenza saluta la Coppa Italia di Serie C. Al “Donato Curcio” di Picerno il Sorrento si impone per 1-0 nel secondo turno eliminatorio, condannando i rossoblù alla terza sconfitta consecutiva considerando anche i due ko arrivati nelle prime giornate di campionato. A decidere una partita sostanzialmente equilibrata è un grave errore di Iliev, che al 67’ non trattiene il tiro-cross di Potenza e finisce per trascinare il pallone nella propria porta.

Turnover e buon primo tempo

Coppitelli approfitta della Coppa per cambiare diversi uomini. Davanti ad Iliev giocano Cogoni, Pascalau, Dametto e Barone, mentre a centrocampo trovano spazio Ndow e Contiliano. In avanti tocca a Quieto, Almaviva ed Energe alle spalle di Petrovic. Il Cosenza prova ad avere maggiormente l’iniziativa nelle prime battute, ma la prima vera occasione importante è del Sorrento: al 16’ Parker si ritrova praticamente davanti alla porta dopo un pallone perso da Ndow, ma la difesa rossoblù riesce a salvarsi. La risposta arriva al 24’. Energe calcia bene una punizione dai 25 metri e Del Sorbo deve intervenire con i pugni. Ancora più ghiotta l’opportunità capitata a Quieto alla mezz’ora: l’esterno si ritrova un pallone solo da spingere in rete dall’altezza dell’area piccola, ma colpisce male e manda alto. Poco dopo rischiano invece di combinarla grossa Dametto e Iliev, con un'incomprensione che per poco non porta all’autogol. Prima dell’intervallo anche le proteste del Cosenza per un presunto tocco di mano in area su una conclusione di Almaviva, ma l’arbitro lascia proseguire. Si va al riposo sullo 0-0.

La frittata di Iliev

Nella ripresa Coppitelli prova subito a cambiare volto alla squadra. Dzepar prende il posto di Ndow, poi entrano anche Pozzi e Achour per Energe e Petrovic e successivamente Palazzino per Almaviva. Il Cosenza continua a cercare il vantaggio e al 65’ Quieto prova la conclusione, mandando il pallone di poco a lato. Due minuti dopo, però, arriva l’episodio che decide la partita. Potenza mette in mezzo un tiro-cross apparentemente gestibile, Iliev non trattiene il pallone e lo accompagna oltre la linea di porta. Un errore pesantissimo che vale l’1-0 del Sorrento. Il Cosenza prova a reagire, Coppitelli getta nella mischia anche McJannett al posto di Quieto e nel finale i rossoblù aumentano la pressione. Al 84’ Cogoni va vicino al pareggio e dalla successiva mischia nell’area campana non arriva la deviazione vincente. L’ultimo tentativo è di Dzepar dalla distanza, ma la conclusione termina fuori. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio.

Testa al Catania

Finisce così l’avventura del Cosenza nella Coppa Italia di Serie C. Una sconfitta diversa rispetto alle prime due di campionato, perché stavolta i rossoblù hanno avuto le opportunità per indirizzare la gara dalla propria parte, ma ancora una volta hanno pagato a caro prezzo un errore individuale e la poca concretezza negli ultimi metri. Adesso non ci sono più distrazioni: lunedì 7 settembre alle 20.30 c’è la trasferta di Catania, terza giornata di campionato, con entrambe le squadre ancora ferme a zero punti. Per il Cosenza diventa già un appuntamento pesantissimo.