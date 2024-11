Eugenio Guarascio sta digitando numeri di telefono di direttori sportivi con un certo pedigree. Questo è ciò che trapela non tanto da Via degli Stadi, dove anche i suoi più stretti collaboratori attendono un cenno, ma dalle indiscrezioni che il calciomercato porta sempre in dote. A Roberto Goretti non ha ancora comunicato nulla, ma è ormai chiaro che il giro d’orizzonte che sta effettuando è dettato dai dubbi che si porta dietro. Scartare soluzioni a priori, sarebbe tuttavia un errore considerati i precedenti.

Di Roberto Gemmi è stato scritto ieri. L’artefice del miracolo Pisa, ora solida realtà con ambizioni di promozione, è pronto a ripartire ed è disponibile a discutere dei dettagli con il Cosenza. Il retroscena odierno, però, riguarda il presidente Guarascio e le telefonate intercorse con Mauro Meluso e Beppe Ursino. Due big ai quali sarà molto, molto difficile strappare un sì.

Guarascio e i rapporti ricuciti con Meluso

Il patron dei Lupi è tornato da tempo in buoni rapporti con il suo vecchio braccio destro. Meluso permise al Cosenza di Guarascio di alzare il primo trofeo professionistico in Calabria: la Coppa Italia di Serie C nell’aprile del 2015. Il burrascoso addio e il conseguente trasferimento al Lecce sono acqua passata.

Nel week-end è partita una telefonata dal luogo di villeggiatura dove si trovava il presidente. Di cortesia innanzitutto, tesa però anche a capire le intenzioni dell’interlocutore, ancora legato da un contratto allo Spezia. Spiragli di un ritorno al Marulla non sembrano essercene, anche perché la speranza dell’ex centravanti della Lazio è di cimentarsi ancora a certi livelli. In futuro si vedrà, perché se da un lato c’è la stima del presidente, dall’altro c’è un legame con Cosenza molto forte come testimoniano le capatine di Meluso in città e le cene con gli amici in centro.

I rumors su Beppe Ursino

Intorno ad ora di pranzo, inoltre, il portale alfredopedullà.com ha pubblicato l’indiscrezione secondo cui Via degli Stadi avrebbe allacciato dei rapporti anche con lo storico uomo mercato degli Squali, dai quali si è separato dopo quasi trent’anni. Beppe Ursino resterebbe in Calabria e transitare da Crotone a Cosenza sarebbe questione di pochi chilometri.