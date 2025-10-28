Torna a correre il Cosenza, che nell’undicesima giornata di Serie C ha battuto 3-0 il Potenza. Del momento dei rossoblù, quarti in classifica, si è parlato a 11 in campo, il format di LaC TV condotto da Maurizio Insardà.

«Stiamo facendo il nostro percorso e dobbiamo continuare su questa strada, isolandoci da tutto il resto e restando uniti», ha dichiarato ai microfoni della trasmissione il capitano dei Lupi, Tommaso D’Orazio.

«Sappiamo che non è facile, ma proprio per questo dobbiamo tenere alta la concentrazione e giocare ogni domenica come fosse una finale. Stiamo crescendo sotto l’aspetto collettivo e, soprattutto, contro il Potenza non abbiamo subito gol: un segnale molto importante. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima sfida, quella di Altamura».

E ancora: «Oggi siamo questi, c’è un bel gruppo. La rosa è importante e avere, per esempio, un Mazzocchi così è tanta roba, ma anche Ricciardi. Sono giocatori che stanno facendo la differenza e noi dobbiamo metterli nelle migliori condizioni per rendere al massimo. Non dobbiamo pensare a ciò che accade all’esterno», ha concluso D’Orazio.