Velocità, duttilità e una prima esperienza completa tra i professionisti. Il Cosenza Calcio, come anticipato dalla nostra testata, aggiunge queste caratteristiche alla propria rosa con l’ingaggio di Enrico Giannini, esterno sinistro ventunenne rimasto svincolato dopo l’ultima stagione disputata con l’Albinoleffe.

La società rossoblù ha annunciato di aver sottoscritto con il calciatore un contratto biennale con opzione, fino al 30 giugno 2028. Giannini arriva quindi a titolo definitivo e sarà a disposizione dello staff tecnico per la nuova stagione.

Nato a Napoli e alto un metro e 80 centimetri, il nuovo rinforzo del Cosenza è un giocatore dinamico, utilizzabile prevalentemente sulla fascia sinistra. Nel corso della sua giovane carriera ha ricoperto sia il ruolo di esterno sia quello di terzino, offrendo così diverse soluzioni tattiche.

La crescita nel settore giovanile del Napoli

Giannini ha mosso i primi passi calcistici nel vivaio partenopeo, indossando le maglie del Napoli Giovani, del Napoli Under 17 e del Napoli Under 19.

Il percorso nel settore giovanile gli ha permesso di confrontarsi anche con il calcio internazionale. Il centrocampista ha infatti collezionato sei presenze nella UEFA Youth League, la competizione europea riservata alle principali formazioni giovanili dei club qualificati alle coppe continentali.

Nel suo curriculum figurano anche due presenze con la Nazionale italiana Under 19. Esperienze che hanno accompagnato la sua formazione prima del passaggio al calcio delle prime squadre.

Le esperienze con Casarano e Albinoleffe

Nella stagione 2023-2024 Giannini ha lasciato il settore giovanile del Napoli per trasferirsi al Casarano, disputando il campionato di Serie D.

Con la formazione pugliese ha raccolto complessivamente 39 presenze, trovando continuità e spazio in una squadra impegnata in un torneo competitivo. Un’annata importante per acquisire esperienza e confrontarsi per la prima volta con il calcio dei grandi.

Il successivo trasferimento all’Albinoleffe gli ha consentito di esordire tra i professionisti. Nella passata stagione Giannini ha giocato 38 partite in Serie C, partecipando anche al percorso della squadra lombarda nei playoff.

Terminata l’esperienza con l’Albinoleffe, il calciatore è rimasto libero da vincoli contrattuali e ha raggiunto l’accordo con il Cosenza.