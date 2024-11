È preoccupato per la situazione economica del Cosenza il sindaco del capoluogo bruzio Franz Caruso. Le sue preoccupazioni sono state rese palesi durante una lunga intervista a Il Quotidiano del Sud nella quale ha toccato diversi punti riguardanti la squadra della città. Un Caruso diretto che è partito dai lavori di restyling del Marulla per il quale si aspetta il decreto della Regione Calabria ormai da prima dell’estate.

Sette milioni per il restyling del Marulla

«Forse non basteranno, ma sette sono meglio di niente, Avevamo chiesto nove milioni per intervenire su più punti dello stadio. Dalle prima valutazioni dei nostri tecnici, sette milioni ci consentono di modificare - spiega Caruso - il posizionamento delle curve, avvicinandole al terreno di gioco, cosa che da tempo chiedono i tifosi. Abbiamo avuto tempo fa una interlocuzione con i vertici del Cosenza calcio che può chiedere al credito sportivo una somma in percentuale del 20% in modo tale da arrivare a quei nove milioni chiesti originariamente per i lavori. Se la società parteciperà e si arriverà ai nove milioni si potranno fare altre cose, ma per quanto mi riguarda allo stadio il primo intervento necessario è dare risposta alle richieste della tifoseria che da tempo sta chiedendo di avvicinare le curve al terreno di gioco».