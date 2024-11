La vittoria di domenica contro al Sampdoria, ha permesso al Cosenza di "azzerare" tutti i quattro punti di penalizzazione (almeno sulla carta ma non sulla classifica) inflitti dal Tribunale Federale Nazionale, in merito alla questione Irpef e Inps. Il club rossoblù, con 2-1 casalingo inflitto ai blucerchiati e il precedente pareggio esterno contro il Palermo, sale dunque a 4 punti: esattamente la metà di quelli conquistati sul campo nelle prime cinque giornate del torneo cadetto.

Ospite a 11 in campo, programma condotto dal giornalista Maurizio Insardà, il centravanti dei Lupi Tommaso Fumagalli, in gol nell'ultima trasferta di Palermo e uscito anzitempo ieri per infortunio: «Per me quello passato è stato un anno intenso ed emozionante, soprattutto per la bella corsa verso la Serie A fatta col Como. Per un ragazzo come me che arriva dal basso, giocarsi la Serie A è stato un vero motivo di orgoglio e sicuramente è un mio obiettivo». Chiusa (per il momento) l'avventura con i lariani per Fumagalli in estate si sono aperte le porte rossoblù: «Adesso ho questa bella possibilità che mi è stata offerta dal Cosenza - afferma l'attaccante - e qui voglio giocarmi le mie carte».

Contro la Sampdoria la prova di Fumagalli non è stata brillantissima come quelle precedenti, ma il calciatore in prestito dal Como si sta rivelando un uomo importantissimo per il gioco del Cosenza, visti anche i due gol segnati finora. In queste ore, però, ci sarà da valutare le condizioni dell'attaccante dopo un contrasto aereo a fine primo tempo ed un brutto atterraggio sulla caviglia sinistra. Il numero 10 del Cosenza domenica ha terminato la frazione, ma non è rientrato in campo nella ripresa.

A primo acchito l’infortunio sembrava qualcosa di importante viste le urla di dolore che hanno fatto sobbalzare tutto il “San Vito – Marulla”. Le prime cure ricevute lo hanno però rimesso in piedi. Tant’è che tutto lo stadio ha tirato un sospiro di sollievo quando Fumagalli è rientrato in campo correndo per i minuti di recupero del primo tempo. «Sto meglio per fortuna - ha affermato Fumagalli ai microfoni di LaC, - attendiamo però gli esami strumentali». La speranza è che non sia nulla di grave e che già contro il Sassuolo possa essere al suo posto, al centro dell’attacco rossoblù.