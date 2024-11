La Calabria è giallorossa. Cosenza-Catanzaro, valida per il 28esimo turno del campionato di Serie B, è terminata 2 a 0 per le Aquile. Pietro Iemmello nel primo tempo, sblocca la partita segnando la sua 11esima rete stagionale, poi ci pensa Biasci a chiudere i conti. Ora i giallorossi salgono a quota 48 punti e raggiungono la quinta posizione sorpassando il Palermo.

Mister Vincenzo Vivarini, nella conferenza stampa post partita, ha ringraziato i suoi giocatori: «Una partita ben giocata da parte nostra. Complimenti ai miei giocatori che hanno interpretato tutto nel modo giusto. Grande merito a loro perché siamo riuscì a tenere il pallino del gioco. Oggi tutto positivo, vincere un derby ci dà tanta soddisfazione e lo meritano soprattutto loro. La strada però è ancora lunga».

Poi il tecnico dei giallorossi ci tiene a dire: «Oggi uno spettacolo. Ho visto entusiasmo e passione da parte del popolo calabrese, da una parte e dall’altra. Questo lo voglio sottolineare perché il calcio è passione e oggi se ne è vista tanta per questo sport».

Ambrosino tra i migliori in campo: «Sta crescendo molto. Del resto la crescita individuale e collettiva, e pure la crescita tattica è importante. Miranda è entrato ed è sembrato un veterano, D'Andrea ha messo lo zampino sul primo gol. Sono giovanissimi che noi abbiamo deciso di lanciare. Hanno talento e stanno capendo l'importanza del lavoro, dell'applicazione in campo».

Poi Vivarini conclude sul Cosenza e sul gol annullato: «All'inizio sono stati più guardinghi lasciandoci più spazio rispetto al match dell'andata. Abbiamo lavorato sulla loro linea difensiva con un atteggiamento spavaldo con quasi quattro attaccanti, per tenerli lontani dalla nostra area di rigore. Nel complesso comunque la sfida è stata equilibrata. Il risultato lo hanno fatto gli episodi, non penso che abbiamo rubato nulla ma il Cosenza ha fatto una partita all'altezza del derby La rete annullata? Non parlo mai degli arbitri. Il gol annullato non l'ho rivisto».