«Vogliamo dare continuità a quest'ultimo blocco di partite, ai nuovi segnali positivi che la squadra, i risultati e il campo ci stanno dando». Lo ha detto l'allenatore del Cosenza, Federico Coppitelli, alla vigilia della sfida contro la Casertana, valida per la 14/a giornata del campionato di Serie C Sky Wifi.

Il tecnico rossoblù, intervenuto nella sala stampa del San Vito-Marulla prima della rifinitura, ha sottolineato i progressi della squadra, reduce da tre risultati utili consecutivi. «È importante essere concentrati sul nostro percorso. La squadra si presenta con tre risultati utili consecutivi, ha trovato una sua precisa identità. A Monopoli abbiamo dimostrato che la crescita è evidente». Secondo Coppitelli, il Cosenza ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato rispetto alle prestazioni offerte. «Abbiamo espresso finora una buona qualità di gioco e raccolto meno di quello che meritavamo. Ora abbiamo abbastanza positività e motivazione per trovare insieme una strada e fare punti».

Sul fronte della rosa, il tecnico ha spiegato che «in questa settimana qualche ragazzo ha avuto dei problemini e si è fermato», mentre «l'infortunio di Clemente è in via di miglioramento». Coppitelli ha poi analizzato la Casertana, avversaria di domani. «Conosciamo il suo valore. Viene da un campionato nel quale ha alzato le ambizioni e quest'anno ha completato la squadra con tutti giocatori di primissimo livello». Per l'allenatore rossoblù, la formazione campana «probabilmente è la squadra del girone che ha più spessore in termini di esperienza», anche se «ancora non ha sviluppato l'intero potenziale».

Il Cosenza, dunque, si prepara a una partita considerata un banco di prova importante. «Sappiamo che sarà un ostacolo, però questo ultimo periodo ci ha dato la possibilità di iniziare a guardare in positivo questo campionato. Umiltà e personalità sono le caratteristiche che serviranno con la Casertana. Servirà, dal punto di vista della solidità, un Cosenza impeccabile».