«Stiamo vivendo un’agonia sportiva». È l’amaro commento di Federico Coppitelli dopo la sconfitta interna del Cosenza contro il Foggia, la sesta in otto giornate di campionato. Il tecnico rossoblù, difende comunque la prestazione dei suoi, sottolineando come quanto mostrato in campo non trovi riscontro nei numeri della classifica.

«Per me la squadra ha fatto una partita ai limiti della perfezione – ha detto Coppitelli, secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud – abbiamo concesso un’occasione e mezza, compresa quella nel finale del primo tempo sulla quale Rizzo ha fatto una buona parata». Il tecnico riconosce i meriti del Foggia in occasione del gol, arrivato nella ripresa, ma sottolinea la qualità espressa dal Cosenza soprattutto nella prima frazione. «Nel primo tempo ci siamo espressi anche con una buona qualità di gioco. Purtroppo, la realtà è sotto gli occhi di tutti: ci sta mancando qualcosa per arrivare al risultato».

Dopo otto giornate e appena due punti in classifica, Coppitelli torna anche sulla questione dell’organico: «È evidente, lo dico dal 2 settembre. Ma al di là dell’organico, a noi servono le cose basilari che consentono ad una squadra di portare avanti un campionato», ha spiegato il tecnico. Coppitelli ritiene inoltre che il bottino raccolto finora non rispecchi quanto prodotto dalla squadra: «Non penso che questa sia una squadra che meriti due punti. I ragazzi stanno mettendo organizzazione e spirito nonostante tutte le difficoltà».

Contro il Foggia, secondo l’allenatore rossoblù, il Cosenza ha avuto il merito di restare in partita fino alla fine: «Abbiamo creato tanto e concesso poco. Il secondo gol è arrivato mentre cercavamo il pareggio». Resta però la frustrazione per una squadra che continua a non raccogliere quanto ritiene di meritare: «Stiamo spendendo energie giorno e notte e non raccogliere niente è frustrante. Stiamo vivendo un’agonia sportiva. Purtroppo questo è il calcio e quest’anno ci stiamo prendendo tutto l’amaro», ha concluso Coppitelli.