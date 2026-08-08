Continua a rilento, molto a rilento, il calciomercato del Cosenza. Lo sfogo di Coppitelli e la rosa da completare sono un bel problema per Fabio Lucioni, alle prese con un lavoro che sembra davvero un rompicapo.

Chi va via

Dei calciatori in rosa, cinque hanno chiesto la cessione in maniera netta. Qualcuno sembra vicinissimo ad essere accontentato. Ba alle Dolomiti Bellunesi è un affare in divenire. Così come Zilli in Serie B ad una tra Cesena, Modena ed Empoli. Anche Langella aspetta la Virtus Entella. Su di lui ci sono diverse squadre di Serie C, ma per ora l’obiettivo del centrocampista è quello di salire di categoria. Su Caporale è sempre forte la Salernitana, che però non ha ancora affondato il colpo decisivo. Resta da trovare una sistemazione a Palmieri.

Chi rimane….forse

I calciatori che invece hanno dato la disponibilità a Lucioni a proseguire la loro avventura in rossoblù sono tre: Dametto, Ciotti ed Emmausso. Questo non significa che tutti e tre rimarranno certamente in squadra. Le sirene di calciomercato suonano anche per loro. E’ concreto ad esempio l’interesse della Salernitana per Ciotti. Allo stesso tempo però, se non arriverà un’offerta adeguata per il loro cartellino, Dametto, Ciotti ed Emmausso, continueranno anche nella prossima stagione l’avventura in Calabria. Pronti a sposare un progetto, per ora molto nebuloso, che però potrebbe di nuovo vederli protagonisti.