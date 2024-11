Battere il Venezia per ipotecare la salvezza o, quantomeno, la disputa dei playout. Le ultime tre giornate di campionato sono così ingarbugliate che fare previsioni non sarà possibile: il destino del Cosenza dipende da se stesso. I Lupi, dopo il ko di Brescia arrivato a margine di un secondo tempo insufficiente, sono chiamati al pronto riscatto dinanzi ai propri tifosi.

A riguardo, va segnalata l’iniziativa portata avanti dalla società che ha chiamato a raccolta il pubblico di fede rossoblù abbassando sensibilmente i prezzi dei tagliandi. In Curva Bergamini e in Curva Catena, infatti, si entrerà simbolicamente con 5 euro. Per gli altri settori il costo è di 15 euro per la Tribuna A, di 20 euro per la Tribuna Rossa Sud “Bruno” e di 40 euro per la Tribuna Blu Centrale. In tutti i settori, inoltre, gli under 14 varcheranno il tornello con il biglietto “lupacchiotto” di 1 euro.

Si attendono circa 12mila spettatori che cercheranno di spingere in ogni modo gli uomini di William Viali alla vittoria. Il tecnico riavrà Marras che ha scontato il turno di squalifica. L’assenza dell’estroso furetto a Brescia si è fatta sentire e la sterilità offensiva, oltre che dalla giornata storta di Zilli e Nasti, è dipesa anche dalla mancanza di qualità.

Cosenza, fiato sospeso per Florenzi

A tenere banco, però, sono le condizioni di Aldo Florenzi. L’infortunio al ginocchio è fastidioso. Semmai ci fossero state situazioni di classifica diverse, il riposo sarebbe stata l’arma migliore per un recupero completo. Ma il golden boy dei Lupi, assente dalla trasferta di Palermo, serve come il pane a questo Cosenza.

Senza di lui la squadra è priva della scheggia impazzita capace di regalare superiorità numeriche a iosa, imprevedibilità e fantasia. Già contro il Venezia, rivederlo in campo anche non al 100%, potrebbe essere fondamentale. Ma non è affatto scontato che avvenga, considerato che sta seguendo una terapia conservativa.

Nel frattempo Viali e i tifosi incrociano le dita guardando le statistiche. Florenzi finora ha saltato ben 16 partite per infortunio. Senza di lui in campo una sola vittoria, poi 6 pareggi e 9 sconfitte. Al contrario, quando ha solcato il rettangolo verde, in 19 match sono arrivate 8 vittorie, 5 pareggi e 6 ko. I punti conquistati con Florenzi in campo sono 29, per una media di 1,52 a partita. In sua assenza i punti conquistati sono stati 9, per una media punti che si abbassa vertiginosamente a 0,56. Basta questo per fotografare l’importanza di Capitan futuro…