La seconda giornata di Lega Pro continuerà domani con Vigor e Cosenza chiamate all’esordio casalingo. I lametini ospitano il Savoia, i silani il Foggia. Ecco le ultime notizie di formazione

LAMEZIA TERME (CZ) - Tempo di rifinitura a Lamezia Terme come a Cosenza. Vigor e silani scenderanno in campo domani per la seconda giornata di campionato. Sarà il giorno dell’esordio casalingo per entrambe. E sa la Vigor contro il Savoia potrà contare del pubblico del D’Ippolito, dopo l’ok definitivo ricevuto dalla Lega, il Cosenza di Cappellacci ha già messo in moto la trappola “San Vito” contro il Foggia. Scongiurato il trasferimento forzato al “Granillo” di Reggio Calabria e dopo l’1-1 di Aversa, Alessandro Erra va a caccia della prima vittoria da allenatore biancoverde. Quale migliore occasione per farlo se non nel suo ritorno ufficiale al “Guido D’Ippolito” dopo l’esperienza al Sambiase di qualche stagione fa. I lametini si ritroveranno di fronte una formazione non proprio irresistibile, reduce dalla X conquistata a fatica contro il Melfi, ma pur sempre da prendere con le pinze. Qualche problemino in più dovrebbe incontrarlo il Cosenza che al San Vito ospita un Foggia già in palla. Nella prima sfida di campionato i pugliesi non hanno mai mollato contro il Martina mettendo in cassaforte derby e successo tutto in una volta. Erra dovrà rinunciare a Gattari per squalifica. Dentro Giampà con Rapisarda centrale e Spirito e Malerba sugli esterni. Un assente anche tra le fila dei silani. Fuori Ciancio dentro Zanini. (ab)