Quattro nomi per la panchina del Cosenza. La nuova stagione dei rossoblù, partita con il colpo a sorpresa del riscatto di Gennaro Tutino, sta proseguendo con la scelta della nuova guida tecnica. Al vaglio del presidente Eugenio Guarascio, del direttore generale Beppe Ursino e del ds Gennaro Delvecchio ci sono quattro profili: Bocchetti, Bianco, Mignani e Breda. Come annunciato venerdì in conferenza stampa dal direttore generale Ursino, William Viali ha rifiutato il prolungamento di contratto biennale offerto dal presidente rossoblù Eugenio Guarascio. Proprio per questo motivo, le strade della società e del tecnico si sono separate: un addio che obbliga i silani a mettersi alla ricerca di un nuovo allenatore. Secondo quanto trapela dovrebbe essere presentato entro venerdì.

Bocchetti e l'esperienza in Serie A

Salvatore Bocchetti è stato il nome di allenatore anticipato dal nostro network il giorno prima della conferenza stampa di presentazione dei nuovi direttori del Cosenza. Un profilo sicuramente interessante e di prospettiva, visto il precedente in Serie A, pur se affiancato a un tecnico provvisto di tesserino.