Inizia oggi la settimana che porterà all’esordio stagionale per il Cosenza che, ricordiamolo, è fissato per domenica 16 agosto in casa del Crotone per il 1° turno di Coppa Italia di Serie C. Ma quella che comincia è anche la settimana degli annunci ufficiale.

Affari già definiti

Il ds Fabio Lucioni ha già definitivo l’arrivo del difensore Razvan Pascalau. Il calciatore classe 2004 ha sciolto il suo contratto con la Dinamo Bucarest e si sta già allenando con il Cosenza da qualche settimana. Ora dalla Romania la documentazione dovrebbe finalmente essere disponibile. Per lui pronto un triennale. Arriverà in questi giorni anche l’ufficialità per il trequartista Daniele Quieto. Anche in questo caso sarà un acquisto definitivo del Cosenza, con il calciatore che arriva dall’Inter. Si attende infine che il Vicenza trovi l’accordo per il prolungamento del contratto di Federico Tonin. Una volta completato quest’iter, il classe 2006 arriverà in rossoblù in prestito. Infine resta da definire l’affare Yabre. Cosenza e Perugia hanno già trovato l’accordo su tutto, con l’esterno sinistro classe 2002 che rientrerà nell’affare Langella. Quattro acquisti giovani in arrivo per Coppitelli. In attesa di poter accogliere al più presto anche gli over richiesti a gran voce.