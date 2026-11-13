Il Cosenza si prepara a una nuova sfida contro la Casertana. Non soltanto sul campo, dove la squadra di Federico Coppitelli proverà a conquistare punti preziosi per la salvezza, ma anche sugli spalti. L'obiettivo, a giudicare dalle ultime iniziative della società, è quello di provare a superare i circa 250 spettatori presenti al “Marulla”, accreditati compresi, nella precedente gara casalinga contro l'Inter Under 23. Un'impresa che, per una piazza come Cosenza, un tempo sarebbe stata semplicemente impensabile.

Le iniziative del Cosenza

Per provare a raggiungerla, il club ha deciso di giocare due carte. La prima è quella dei prezzi ribassati: Tribuna A da 19 a 14 euro, Tribune Rosse da 29 a 20 e Centrale da 50 a 40. Previsto anche uno sconto del 50% sulle nuove tariffe per chi aveva acquistato un biglietto contro l'Inter Under 23. Un premio fedeltà che, considerati i numeri dell'ultima partita, non dovrebbe pesare particolarmente sulle casse societarie. La seconda iniziativa riguarda le scuole calcio di Cosenza e provincia, invitate gratuitamente al “Marulla” con i loro giovani tesserati fino all'Under 17. Una bella opportunità per i ragazzi, che potranno assistere alla partita senza pagare il biglietto. E, contemporaneamente, un modo per provare a rendere meno desolante il colpo d'occhio delle tribune. Il problema, però, è che a Cosenza non è mai stata una questione di cinque euro in più o in meno. La diserzione dello stadio è una scelta precisa della tifoseria, che ha rotto definitivamente con la proprietà Guarascio-Scalise. Una posizione che non cambierà con qualche promozione e nemmeno con gli ingressi gratuiti.

Settori chiusi

A completare il quadro ci sono le curve, entrambe chiuse, così come la Tribuna Rao e la Tribuna B scoperta. Il risultato è uno stadio con interi settori inaccessibili e altri che rischiano di restare praticamente deserti. Contro l'Inter Under 23, nel giorno del ritorno a Cosenza dopo l'esilio di Crotone, il “Marulla” ha fatto registrare una presenza di pubblico che rappresenta meglio di qualsiasi comunicato la distanza tra la società e la città. Eppure la squadra aveva anche ritrovato la vittoria. Segno che i risultati sportivi, in questa fase, non spostano minimamente i termini della questione. Domenica si vedrà se gli sconti e le scuole calcio riusciranno a far superare la soglia dei 250 spettatori. Nel caso, la società potrà almeno consolarsi con il miglioramento del dato numerico. Ma una cosa è portare qualche persona in più allo stadio, un'altra è riportarci i tifosi del Cosenza. E con questa proprietà, quelli hanno già deciso da tempo di non tornare mai più.