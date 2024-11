Differenze sostanziali nelle prestazioni per i rossoblù, che con i risultati dei primi 45' è da promozione diretta

La gara tra Cosenza-Feralpisalò andata in scena sabato pomeriggio al Marulla ha dato un nuova conferma: c'è una differenza sostanziale tra le prestazioni rossoblù nei primi e secondi tempi. Ancora una volta il Cosenza di Fabio Caserta ha disputato un'ottima prima frazione con un'insufficiente seconda. A confermare questa tendenza ci sono i numeri. Il Cosenza dopo dodici giornate è la seconda squadra di Serie B per risultati nei primi 45'. A far meglio dei calabresi solo il Parma capolista di Fabio Pecchia.

Cambia tutto nella ripresa

Il rendimento però, cambia nettamente quando si parla di secondi tempi. Anche i numeri sono impietosi per i rossoblù. Prendendo infatti in considerazione i dati dei secondi 45 minuti, i punti del Cosenza sarebbero soltanto 11. Appena una posizione sopra i play-out. Il Cosenza avrebbe collezionato 3 vittorie, 2 pareggi ed addirittura 7 sconfitte. Solo Lecco, Ascoli e Feralpisalò hanno subìto più gol (12) di quelli presi dal Cosenza (11). Tocca a Caserta trovare una soluzione a questa metamorfosi netta che, senza dubbio, sta limitando quelle che potrebbero essere le potenzialità mostrate dalla squadra. Continua a leggere su CosenzaChannel