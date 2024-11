Diversi i nomi in lizza per la panchina dei rossoblu. Al momento la squadra affidata ad Occhiuzzi, allenatore in seconda

Il Cosenza calcio esonera mister Piero Braglia. Fatale l’esito dell’ultimo match contro la capolista Benevento. Per i silani si era infatti materializzata la quinta sconfitta consecutiva: « Al tecnico protagonista della promozione in Serie B, che ha collezionato 107 panchine in rossoblù – si legge nella nota della società - vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto negli ultimi anni».

Al momento la squadra dovrebbe essere guidata da Roberto Occhiuzzi, allenatore in seconda. Restano in lizza: Bepi Pillon e Pierpaolo Bisoli, Walter Zenga e Alfredo Aglietti.