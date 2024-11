Domani Cosenza-Palermo. Nello scorso campionato William Viali centrò proprio contro i rosanero la sua prima vittoria sulla panchina del Cosenza dopo essere subentrato a Davide Dionigi. Dopo due sconfitte ed un pareggio, ora spera che avvenga la stessa cosa. Ai Lupi serve una vittoria per interrompere un digiuno di due mesi e per sistemare una classifica che non è diventata drammatica solo per demerito delle antagoniste. «Mi porto dietro grandi sensazioni da Piacenza e sono convinto che faremo una grande partita» ha detto l’allenatore in conferenza stampa.

«Conteranno tanti aspetti - ha aggiunto -. Stiamo vedendo che la classifica è relativa rispetto alla partita. Per noi è un match fondamentale da affrontare con intensità e qualità. Ho provato cose nuove per essere pronto a cambiare anche in partita. Difesa a tre? Chissà».

Il Palermo sarà senza gli infortunati Vasic e Ranocchia e gli squalificati Lucioni e Di Mariano. «Mignani ha giocato la prima partita con il 3-5-2 – ha evidenziato Viali - ma so che ha sempre posizionato le sue squadre a quattro dietro. La scelta tattica dei siciliani, ad ogni modo, non varierà la nostra idea di gioco».

Per ciò che concerne la formazione, l’allenatore del Cosenza fa totale pretattica. «Voca e Gyamfi hanno sostenuto un allenamento completo. Il primo ha avuto un problema intestinale, il secondo un fastidio muscolare, ma sono entrambi disponibili. Chi gioca al posto di Marras? Ho già scelto e sono molto sereno». Chiusura dedicata ad un paragone. «Crespi come Nasti? Il parallelismo ci può stare, ma il percorso è differente. Nasti ebbe una crescita dettata dal tempo, Crespi invece lo alleno da un mese».