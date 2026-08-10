Il 20enne di origini venezuelane si è legato oggi alla società rossoblù. Il calciatore si è già unito ai nuovi compagni nelle sessioni di allenamento in città

Il Cosenza Calcio comunica l’acquisizione a titolo definitivo dall’Inter dei diritti sulle prestazioni sportive di Daniele Quieto. Il 20enne veneziano di origini venezuelane ha firmato oggi un contratto biennale con il club rossoblù. Quieto ha mosso i primi passi nelle giovanili del Venezia prima di entrare, nel 2019, nel settore giovanile nerazzurro. «Con la Primavera dell’Inter – evidenzia il Cosenza – ha vissuto anni di crescita importante, contribuendo alla conquista del Campionato di categoria e mettendo in mostra qualità tecniche di alto livello».

Ha avuto anche l’occasione di frequentare l’ambiente della prima squadra dell’Inter, partecipando ad allenamenti e alla preparazione estiva sotto la guida di Simone Inzaghi. Nella stagione appena conclusa ha compiuto il debutto tra i professionisti con la maglia del Latina, totalizzando diverse presenze in Serie C e maturando esperienza preziosa. Ha vestito le maglie delle Nazionali giovanili italiane prima di rappresentare il Venezuela Under 20.

«Quieto - sottolinea la società - rappresenta un inserimento di prospettiva e qualità per il reparto offensivo del Cosenza Calcio. Il nuovo calciatore si è già unito nel training della squadra al San Vito - Marulla. Il club dà il benvenuto a Daniele e gli augura di raggiungere risultati brillanti con la compagine rossoblù».