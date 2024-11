Sono parole di soddisfazione quelle espresse da Fabio Caserta in conferenza stampa dopo il 2-0 del Cosenza sulla Reggiana. Di seguito le sue parole sul match di oggi al “San Vito – Marulla” valido per la 13esima giornata di Serie B.

Migliorare i secondi tempi

«Nel primo tempo abbiamo fatto una grande gara contro una squadra che si è chiusa per tutti i primi 45 minuti. All’inizio della ripresa non siamo partiti benissimo. Dobbiamo crescere, abbiamo margini. È necessario migliorare nei secondi tempi che finora sono stati una lacuna. Sono soddisfatto dell’approccio, avevamo lavorato molto in settimana sulla manovra. Tutino esterno? In queste partite – continua Caserta – penso che possa essere utile uno come lui capace di andare spesso all’uno contro uno e poi di dare anche profondità. Voca ha confermato la sua importanza tattica. Sa attaccare benissimo lo spazio. Mi ricorda Perrotta della Roma di Spalletti. Quando c’è lui in campo, anche Forte guadagna molto. Il nostro centravanti deve lavorare serenamente perché sono sicuro che ritroverà la rete. Sta comunque facendo un grande lavoro per tutti i suoi compagni».

Si pensa al derby

«Adesso stacchiamo la spina per un paio di giorni. Da martedì inizieremo a pensare al Catanzaro. Saranno due settimane lunghissime. Si parla di questa partita da quando sono arrivato qui a Cosenza. Sappiamo benissimo quanto è importante per tutto l’ambiente e la prepareremo nel migliore dei modi».