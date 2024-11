Riconoscimenti per il difensore Baldovino Cimino inserito nella formazione ideale, l’ex Gennaro Tutino votato miglior attaccante della passata stagione e l’ex dirigente Roberto Gemmi per il lavoro svolto in riva al Crati

È il giorno del “Gran Galà del calcio italiano”. Il premio ideato da Donato Alfani e giunto alla 13esima edizione si terrà quest’anno a Borgo Grappa, in provincia di Latina. Saranno celebrati i protagonisti del calcio italiano per la stagione 2023/2024, divisi per categoria: Serie A, Serie B, Serie A femminile, Serie C e Serie D. Diversi i premi in cui sarà protagonista il Cosenza Calcio.

Oltre al ds premiati Tutino, Cimino e Gemmi

Come miglior attaccante della Serie B sarà premiato l’ex Gennaro Tutino, autore nella passata stagione, di venti gol con la maglia del Cosenza. Il calciatore, com’è noto, è stato ceduto in estate dai rossoblù alla Sampdoria, ma ovviamente riceverà il premio per il campionato disputato con i lupi. Tutino verrà premiato anche per il gol dell’anno. Ovvero quello segnato in casa dell’Ascoli che è valso la vittoria per 0-1 del Cosenza. In molti ricordano il suo splendido tiro a giro finito sotto l’incrocio dei pali. Sarà premiato anche Baldovino Cimino. Il giovane, classe 2004, è stato infatti inserito nella formazione ideale della stagione 2023/2024. Continua a leggere su CosenzaChannel