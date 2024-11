Arriva l'ufficialità della Lega B: si scenderà in campo il 3 novembre alle 15. I tifosi campani dovranno essere in possesso di fidelity card per acquistare i ticket

Arriva l’ufficialità della Lega B: Cosenza-Salernitana si giocherà domenica 3 novembre alle ore 15 e non più sabato 2 novembre alle ore 17.15. La decisione è stata valutata da parte del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto di Cosenza, dopo che l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive aveva rinviato la decisione al Casms. Ora c’è anche l’ok della Lega B.

Il settore ospiti

I tifosi della Salernitana dovrebbero avere la possibilità di recarsi in Calabria, ma dovranno essere in possesso di fidelity card per acquistare i ticket; dovrebbero poi essere vietata la vendita biglietti negli altri settori dello stadio ai residenti in Campania. Ora si attende l’avvio della prevendita da parte del Cosenza Calcio. Il Casms ha impiegato più tempo del previsto per decidere sulla questione ordine pubblico, perché oltre alla rivalità tra le tifoserie rossoblù e granata, c’era anche la concomitanza con un evento (Oktoberfest) nella zona dello stadio San Vito Marulla, proprio nei pressi del settore ospiti, che non avrebbe consentito alle forze dell’ordine di gestire al meglio un’affluenza che molto probabilmente sarà elevata dalla Campania.