In 24 campionati disputati dai rossoblù in cadetteria solo in cinque casi hanno raccolto più dei 14 punti ottenuti in questo inizio dall'undici di Fabio Caserta

La sconfitta del Ferraris con la Sampdoria ferma la corsa in classifica del Cosenza ma non cambia il parere "positivo" nei confronti della squadra rossoblù. In 24 campionati in cadetteria disputati prima di quest'anno, i calabresi "solo" in cinque stagioni dopo dieci giornate hanno raccolto più dei 14 punti ottenuti in questo inizio dalla squadra di Fabio Caserta.

La grande partenza del 2000

Comparando le classifiche stagionali, compresi i campionati a due punti, la migliore partenza è ad appannaggio del Cosenza 2000/2001. Una partenza sprint per la squadra guidata in panchina da Bortolo Mutti che nelle prime dieci giornate conquistò 22 punti, con 4 vittorie dalla sesta alla decima. I lupi conclusero la stagione all'ottavo posto, ma la "grande" partenza resta comunque nella storia delle statistiche rossoblù.