Festa in città per la quarta tappa della corsa tra sport, famiglie e iniziative dedicate ai più giovani. Durante la manifestazione l’iniziativa BiciScuola che vedrà la premiazione della classe quarta E della scuola De Matera di Cosenza

Cresce l’attesa a Cosenza per l’arrivo della quarta tappa del Giro d’Italia 2026, partita poco dopo le 13.30 da Catanzaro e diretta nel capoluogo bruzio dopo 138 chilometri di corsa. Il traguardo è allestito su viale Trieste, dove già dalle prime ore del pomeriggio si respira il clima delle grandi occasioni, con tanti curiosi, appassionati e famiglie che stanno affollando la città bruzia in attesa del passaggio della carovana rosa.

Grande entusiasmo anche in piazza dei Bruzi, cuore del villaggio del Giro, animato da eventi e iniziative collaterali dedicate al pubblico e preso d’assalto da visitatori e tifosi. Presente anche l’iniziativa BiciScuola, il progetto didattico gratuito rivolto alle classi delle scuole primarie dei territori coinvolti dal Giro d’Italia e dalle corse del grande ciclismo, con attività dedicate ai temi della bicicletta, dell’educazione stradale e dell’alimentazione.

Saranno premiati sul palco, in una giornata che unisce sport, festa e partecipazione dei più giovani la classe quarta E della scuola De Matera di Cosenza.