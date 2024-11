Massimiliano Alvini, allenatore del Cosenza, ha commentato in sala stampa il ko dei suoi uomini contro il Sudtirol. Una sconfitta amara per com’è maturata, vista anche la brutta prestazione dei suoi uomini. Queste le sue parole.

Le parole di Alvini dopo Cosenza-Sudtirol 0-2

«La nostra prestazione non è stata all’altezza. Abbiamo perso la maggior parte dei duelli, eravamo sempre in ritardo sulle seconde palle e non siamo stati abbastanza aggressivi, commettendo troppi errori. Dobbiamo riconoscerlo ed è comprensibile che ci siano stati dei fischi. C’è grande amarezza perché abbiamo giocato al di sotto delle nostre capacità, senza mettere in campo le nostre qualità. Tuttavia, sono convinto che la squadra saprà rialzarsi. È solo un incidente di percorso». Continua a leggere su Cosenza Channel.