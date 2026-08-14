Avanti un altro. Dopo Caporale alla Casertana, ora tocca a Zilli al Vicenza. L’affare tra il Cosenza ed i veneti è ormai entrato nella fase conclusiva. Ieri sera sono stati smussati anche i dettagli. Nei prossimi giorni arriverà l’ufficialità. L’attaccante porterà nelle casse rossoblù altri soldi freschi, circa 200.000 euro.

Mancano in pochi. Che dirà Coppitelli?

Restano in pochissimi i reduci della passata stagione: il portiere Pompei, comunque diventato una seconda scelta nelle gerarchie societarie, il difensore Dametto, l’esterno Ciotti, il centrocampista Palmieri e l’attaccante Emmausso. Della squadra arrivata al 4° posto finale lo scorso anno, sono andati via praticamente tutti tra mancati rinnovi e cessioni. Una situazione che certamente non sta bene a mister Coppitelli.

A tal proposito c’è la curiosità di capire quali saranno le sue parole stamattina, nella prima conferenza stampa da nuovo allenatore del Cosenza, dopo aver saltato per motivi influenzali quella di San Giovanni in Fiore al fianco di Lucioni. Possibile che anche stavolta il tecnico romano non le manderà a dire, come ha fatto dopo l’amichevole contro la Vibonese.