Dopo la presentazione di ieri e la fine del ritiro di San Giovanni in Fiore, il Cosenza tornerà a lavorare in città in attesa poi dell’esordio stagionale fissato per la serata di Ferragosto per la Coppa Italia contro il Crotone. In fase di calciomercato invece, si prevede un fine settimana relativamente tranquillo per Fabio Lucioni. L’ex difensore continuerà a lavorare sodo al telefono ma non sono attese ufficialità a breve.

Si aspetta lunedì

Sarà l’inizio della settimana prossima, presumibilmente lunedì, il giorno fissato per l’annuncio di tre operazioni già definitive. Due sono quelle portate a termine con il Cagliari per gli arrivi in prestito in Calabria del portiere Iliev (‘05) e del difensore Cogoni (‘06). L’altra invece è quella con la Dinamo Bucarest per l’altro difensore Pascalau (04), operazione questa che sarà fatta a titolo definitivo. Per quel che riguarda le cessioni invece, la settimana prossima sarà la volta buona per concludere quelle di Caporale con la Salernitana e Langella con la Virtus Entella.