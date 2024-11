Sono 24 i calciatori inseriti nella lista dei disponibili per la sfida casalinga contro i salentini. Tra questi c'è anche Samuele Mulattieri, protagonista a suon di gol nelle prime quattro giornate di campionato

In vista della sfida contro il Lecce, in programma allo stadio "Ezio Scida" domani sera alle 20.30, il Crotone ha diramato la lista dei calciatori convocati da mister Francesco Modesto. Nell'elenco figura ovviamente anche Samuele Mulattieri, l'attaccante degli squali è stato protagonista nell'ultima partita che il Crotone ha pareggiato per 2-2 contro il Brescia. Di Mulattieri le due reti che gli hanno permesso di portarsi al primo posto, insieme a Corazza dell'Alessandria, a quota 5 segnature nella speciale classifica riservata ai marcatori della Serie B.

L'elenco dei convocati

Sono 24 i calciatori convocati da Modesto per la sfida contro i Salentini. Ecco la lista in ordine numerico. 1 Festa, 3 Cuomo, 5 Visentin, 6 Mondonico, 7 Vulic, 8 Estevez, 9 Mulattieri, 10 Benali, 13 Contini, 15 Donsah, 17 Molina, 18 Oddei, 19 Canestrelli, 21 Zanellato, 22 Saro, 23 Giannotti, 24 Kargbo, 27 Nedelcearu, 28 Borello, 29 Sala, 30 Paz, 32 Mogos, 44 Schirò, 99 Maric.