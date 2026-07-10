Ha alla spalle un’importante carriera da centrocampista tra serie A, B e campionato ellenico. Diverse le esperienze anche da guida tecnica

Leandro Greco è il nuovo allenatore del Crotone calcio. A ufficializzare l’accordo direttamente la società in una nota. Nato a Roma il 19 luglio 1986, Greco ha alle spalle un’importante carriera da centrocampista tra Serie A, Serie B e campionato ellenico, dove con l’Olympiakos ha conquistato scudetto e coppa nazionale.

Conclusa l’esperienza da calciatore, ha intrapreso il percorso da allenatore maturando esperienze sulle panchine di Südtirol, Olbia, Frosinone Primavera, Frosinone Prima Squadra e Aurora Pro Patria.