Piace Rey Manaj, attaccante in forza alla formazione B dei blaugrana, che milita in Segunda División B

Il mercato del Crotone è in una fase di stallo, ma il ds Ursino è a lavoro per regalare a Stroppa quegli innesti necessari per potenziare la rosa e, dunque permettere agli squali di giocarsi le chance salvezza.

Negli ultimi giorni il mercato rossoblù ha registrato solo uscite. All’Empoli è stato ceduto, in prestito con diritto di riscatto, il centrocampista Giovanni Crociata, Tomislav Gomelt è stato invece ceduto a titolo definitivo agli olandesi del Den Haag, mentre Mattia Mustacchio si è accasato all’Alessandria. In uscita anche Riggio, in prestito al Monopoli e con la stessa formula Giuseppe Borello al Cesena.

In partenza potrebbe esserci anche il centrocampista Jacopo Petriccione, per lui prende corpo l’ipotesi di un trasferimento alla Spal.

Con tante partenze c’è bisogno anche di nuovi arrivi e di forze per potenziare la rosa, cosi come richiesto anche da mister Stroppa. Interessa l’attaccante del Parma, Mattia Sprocati. Tra i profili che la società pitagorica sta valutando c’è anche quello di Cassata del Genoa e di Brugman del Parma. Tra i ritorni, invece, non è da escludere quello di Marcus Rohden, adesso in B con il Frosinone.

Per l’attacco, il nome caldo delle ultime ore è quello di Rey Manaj, attualmente con il Barcellona B. Per l’attaccante albanese sarebbe un ritorno in Italia dopo l’ultima esperienza tra Pescara e Pisa nella stagione 2016/17. Il Crotone dovrà battere la concorrenza anche degli abbruzzesi ma sembra che la trattativa sia ben avviata.