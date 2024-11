La squadra pitagorica lascia passare il Bari e dice addio al salto di categoria. I pugliesi asfaltano i rossobù per 3-0

CROTONE - Grazie ai gol di Galano, Joao Silva e Sciaudone il Bari s'impone per 3-0 sul Crotone e stacca il pass per la semifinale playoff contro il Latina. Si spezza sul più bello, quindi, il sogno serie A per la squadra di Drago. Non basta il tutto esaurito all'"Ezio Scida" per spingere i rossoblu in semifinale play-off. Bastava non perdere per superare il turno, ma i pugliesi si sono imposti con il risultato di 3-0.